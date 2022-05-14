Юрій Горбунов чесно зізнався, що думає про чоловіків-українців, які виїхали за кордон під час війни.

Своєю думкою відомий ведучий, актор і продюсер поділився в програмі «Слава+». Слава Дьомін поцікавився у свого колеги, що він думає про тих українців, а особливо – чоловіків, які під час бойових дій виїхали за кордон.

Горбунов заявив, що не вважає це чимось поганим саме по собі. Зокрема, він роз'яснив свою позицію в контексті виїхали за кордон зірок – Потапа, Діми Монатіка, Сергія Бабакіна.

На думку Горбунова, обставини у людей бувають різні. Так, ведучий уточнив, що його кум Потап виїхав за кордон за тиждень до початку війни і залишився там.

"Знаєш, я нікого не маю права звинувачувати, хто виїхав. Знаю про Льошу (Потапенко-прим. ред. ) як багато він робить там, залишаючись за кордоном, для українців. Те ж саме і Діма Монатік, те ж саме і Бабкін. Влаштовуючи благодійні концерти, збираючи гроші", - пояснив Горбунов.

Він зазначив, що не кожна людина може захищати свою батьківщину на фронті.

"Може їм би не вдалося, залишаючись тут чимось допомагати фронту і Україні, можливо там у них більше можливостей це зробити. Дуже багато людей знаходяться в Україні і нічого не роблять, в тому числі і чоловіки. А є люди, які за кордоном і допомагають, і волонтерять, і передають кошти. Звинувачувати когось, що " ти там сидиш за кордоном, а ми тут» - я не маю морального права так робити", - підкреслив Горбунов.

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