Известный украинский музыкант, фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, который с началом войны начал активно гастролировать по стране, поддерживая украинцев своими выступлениями, выступил в необычной локации. На странице группы "Океан Эльзы" опубликовали видео, на котором можно увидеть, как Святослав с гитарой в руках выступает на территории Чернобыльской АЭС.

Судя по кадрам, для выступления в Чернобыле Вакарчук прошел специальную подготовку. На такой необычный концерт он надел специальный белый костюм, но это совсем не повлияло на его настроение. В ролике музыкант исполнил свою легендарную песню "Все буде добре".

В подписи к видео написали цитату Вакарчука об этом выступлении: "Кажется, это первое в истории музыкальное выступление на Чернобыльской атомной станции". Пользователи в восторге от ролика, выступление Святослава принялись бурно обсуждать в комментариях.

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