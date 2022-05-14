Юрий Горбунов честно признался, что думает о мужчинах-украинцах, выехавших за границу во время войны.

Своим мнением известный ведущий, актер и продюсер поделился в программе «Слава+». Слава Демин поинтересовался у своего коллеги, что он думает о тех украинцах, а в особенности – мужчинах, которые во время боевых действий выехали за границу.

Горбунов заявил, что не считает это чем-то плохим само по себе. В частности, он разъяснил свою позицию в контексте выехавших за границу звезд – Потапа, Димы Монатика, Сергея Бабакина.

По мнению Горбунова, обстоятельства у людей бывают разные. Так, ведущий уточнил, что его кум Потап выехал за границу за неделю до начала войны и остался там.

«Знаешь, я никого не имею права обвинять, кто выехал. Знаю о Леше (Потапенко – прим. ред.) как много он делает там, оставаясь за границей, для украинцев. То же самое и Дима Монатик, то же самое и Бабкин. Устраивая благотворительные концерты, собирая деньги», - пояснил Горбунов.

Он отметил, что не каждый человек может защищать свою родину на фронте.

«Может им бы не удалось, оставаясь тут чем-то помогать фронту и Украине, возможно там у них больше возможностей это сделать. Очень многие люди находятся в Украине и ничего не делают, в том числе и мужчины. А есть люди, которые за границей и помогают, и волонтерят, и передают средства. Обвинять кого-то, что «ты там сидишь за границей, а мы тут» - я не имею морального права так делать», - подчеркнул Горбунов.

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