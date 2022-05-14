Молода дружина Віктора Павлика Катерина Репяхова розповіла про своє ставлення до Ізраїлю, який прихистив її на час війни.

Як пише Politeka.net, блогерка присвятила новий пост в Instagram країні, в якій живе зараз. Через війну в Україні Репяхова разом з їх з Павликом маленьким сином виїхала до Ізраїлю. Там вона живе у своєї сестри, для якої ця країна вже стала домом.

У публікації Репяхова зізналася, що для неї Ізраїль – «друга» країна після України.

"Дорогий мій Ісраель, для тебе в моєму серці є окреме місце. Після моєї неньки, любов до тебе.

P. S. я не помилилася. Я написала так, як Ізраїль звучить на івриті", - розповіла Репяхова.

У пості вона поділилася яскравими фото, зробленими в сонячній країні. На них дружина Павлика з посмішкою позувала на тлі місцевих будинків у квітчастій блузці.

Її підписники відреагували.

"Так красиво", "у мене теж на другому місці Ізраїль, країна мрія", "класно, дуже цікаво! Спасибі вам за публікації", - пишуть люди.

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