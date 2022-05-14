Молодая жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова рассказала о своем отношении к Израилю, который приютил ее на время войны.

Как пишет Politeka.net, блогерша посвятила новый пост в Инстаграм стране, в которой живет сейчас. Из-за войны в Украине Репяхова вместе с их с Павликом маленьким сыном выехала в Израиль. Там она живет у своей сестры, для которой эта страна уже стала домом.

В публикации Репяхова призналась, что для нее Израиль – «вторая» страна после Украины.

«Дорогой мой Исраэль, для тебя в моем сердце есть отдельное место. После моей неньки, любовь к тебе.

P.S. я не ошиблась. Я написала так, как Израиль звучит на иврите», - рассказала Репяхова.

В посте она поделилась яркими фото, сделанными в солнечной стране. На них жена Павлика с улыбкой позировала на фоне местных домов в цветастой блузке.

Ее подписчики отреагировали.

«Так красиво», «У меня тоже на втором месте Израиль, страна мечта», «Классно, очень интересно! Спасибо вам за публикации», - пишут люди.

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