Російські зірки почали з'ясовувати стосунки між собою на тлі війни в Україні.

Як пише Politeka.net, про це розповіла в програмі «Зірковий шлях» відома ведуча Маша Єфросиніна. На її думку, нинішні події в російському шоу-бізнесі підтверджують, що росіяни прекрасно розуміють, що насправді відбувається в Україні.

"У російському шоу-бізнесі почалися с*ачі. "А ви з нашими або з нашими, А ви поїхали або залишилися?". С*ачі подібного рівня-ознака того, що вони всі усвідомлюють свою моральну деградацію. Тобто, вони підтримували режим г * * но-Путіна абсолютно свідомо, боячись за свої ж ж**и, за свої гроші", - розповіла Єфросиніна.

Однак, зазначає ведуча, в світлі нинішніх подій будь-які гроші в Росії будуть не дорожче туалетного паперу.

"Ці публічні с**чі - це перша ознака того, що вони всі, гади, все розуміли!",- обурилася Єфросиніна.

Зараз ведуча запропонувала людям запасатися попкорном і спостерігати за тим, як весь російський шоу-бізнес розвалюється на очах.

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