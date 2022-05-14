Российские звезды начали выяснять отношения между собой на фоне войны в Украине.

Как пишет Politeka.net, об этом рассказала в программе «Зірковий шлях» известная ведущая Маша Ефросинина. По ее мнению, нынешние события в российском шоу-бизнесе подтверждают, что россияне прекрасно понимают, что на самом деле происходит в Украине.

«В российском шоу-бизнесе начались с*ачи. «А вы с нашими или с нашими, а вы уехали или остались?». С*ачи подобного уровня – признак того, что они все осознают свою нравственную деградацию. То есть, они поддерживали режим г**но-путина абсолютно сознательно, боясь за свои ж***ы, за свои деньги», - рассказала Ефросинина.

Однако, отмечает ведущая, в свете нынешних событий любые деньги в россии будут не дороже туалетной бумаги.

«Эти публичные с**чи – это первый признак того, что они все, гады, все понимали!», - возмутилась Ефросинина.

Сейчас ведущая предложила людям запасаться попкорном и наблюдать за тем, как весь российский шоу-бизнес разваливается на глазах.

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