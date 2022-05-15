Як пише Politeka.net, Володимир Ярославський - успішний український шеф-кухар і суддя проекту "Майстер Шеф". Зірка активно займається написанням книг і прославлянням української кухні. Не забуває Ярославський і про Instagram, де ділиться смачними рецептами і кадрами з особистого життя. А цього разу Володимир вирішив поділиться рецептом домашньої рікотти, опублікувавши відповідне відео.

"Домашня Рікотта

Звичайно зазвичай цей м'який сир готують з сироватки після виробництва моцарели та інших сирів-звідси і назва-знову приготований. Але можна робити і з молока - буде більш жирний і ніжний", - написав Володимир.

Фанати ссразу почали обговорювати рецепт в коментарях:

"Клас"," спасибі", "Підкажіть, а чому молоко має бути" не тетрапак"," Супер, я теж люблю таку магію","я використовую лимонний сік".

Нагадаємо, Ярославський з "Майстер Шеф" показала найдорожчу людину, зворушливі фото

А ще Politeka повідомляла, що Ярославський з "Майстер Шеф" зробив пропозицію Мартиновської, стала відома відповідь

Також Politeka писала, що Ярославський з "Майстер Шеф" показав, куди відправився після Парижа



