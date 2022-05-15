Как пишет Politeka.net, Владимир Ярославский - успешный украинский шеф-повар и судья проекта "Мастер Шеф". Звезда активно занимается написанием книг и прославлением украинской кухни. Не забывает Ярославский и об Инстаграм, где делится вкусными рецептами и кадрами из личной жизни. А в этот раз Владимир решил поделится рецептом домашней рикотты, опубликовав соответствующее видео.

"Домашняя рикотта

Конечно обычно этот мягкий сыр готовят из сыворотки после производства моцареллы и других сыров - отсюда и название - снова приготовленный. Но можно делать и из молока - будет более жирный и нежный", - написал Владимир.

Фанаты ссразу начали обсуждать рецепт в комментариях:

"Класс", "Спасибо", "Подскажите, а почему молоко должно быть "не тетрапак", "Супер, я тоже люблю такую магию", "Я использую лимонный сок".

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