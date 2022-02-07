Как сообщает Politeka.net, популярный шеф-повар, ресторатор и судья известного проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский часто радует поклонников яркими публикациями в своем микроблоге в Instagram. Так, в этот раз он выложил в сторис забавное фото, а также рассказал о своей потере.

Оказалось, что Владимир потерял свою любимую шапку, так что выставил фотографию, где он в ней. На снимке шеф-повар позирует на балкончике с красивым видом на город. На нем теплая куртка, под которой видно светлую футболку и собственно та самая модная шапка, которую он так любил.

мастер-шеф, эктор-хименес браво, ольга мартыновская, Владимир Ярославский

"Потерял мою любимую шапку. Вот она на фото. Такая коротенькая была. Как теперь найти похожую? Все другие большие", - подписал сторис Ярославский, оплакивая свою потерю.

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