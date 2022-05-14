Як відомо, учасникам "МастерШеф" також раніше не раз приписували роман і активно обговорювали це в мережі.

Як пише Politeka.net, Володимир Ярославський є популярним українським кухарем, автором книг, а також не раз був суддею проекту"Майстер Шеф". Багато шанувальників з часів роботи Ярославського з Ольгою Мартиновською чекали від них важливої заяви.

Зокрема, це стосувалося їхнього спільного проекту, над яким вони працювали останнім часом. На своїй сторінці в Instagram Володимир Ярославський також виклав відео, на якому з'явився в красивій вишиванці.

"Дорогі мої! Ми відновили відправки нашої з Олею, друкованої книги "100 рецептів на кожен день". Спочатку йдуть благодійні Електронні книги, Посилання на благодійний Марафон української кухні, а трохи нижче - вже замовлення друкованих книг. Обіймаю ваші Вова і Оля", - йдеться в повідомленні.

Також раніше Володимир вирішив показати найдорожчу людину-свою маму. Зірка опублікував кілька фото, включаючи кадр зі свого дитинства.

"Мама. Дуже тебе люблю. Обіймаю міцно, зі святом. Хочу проводити більше часу з тобою", - написав Ярославський.

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