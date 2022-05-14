Как известно, участникам "МастерШеф" также ранее не раз приписывали роман и активно обсуждали это в сети.

Как пишет Politeka.net, Владимир Ярославский является популярным украинским поваром, автором книг, а также не раз был судьей проекта "Мастер Шеф". Многие поклонники со времен работы Ярославского с Ольгой Мартыновской ждали от них важного заявления.

В частности, это касалось их совместого проекта, над которым они работали в последнее время. На своей странице в Инстаграме Владимир Ярославский также выложил видео, на котором появился в красивой вышиванке.

"Дорогие мои! Мы возобновили отправки нашей с Олей, печатной книги "100 рецептов на каждый день". Сначала идут благотворительные электронные книги, ссылки на благотворительный Марафон Украинской кухни, а чуть ниже - уже заказ печатных книг. Обнимаю, ваши Вова и Оля", - говорится в сообщении.

Также ранее Владимир решил показать самого дорого человека - свою маму. Звезда опубликовал несколько фото, включая кадр из своего детства.

"Мама. Очень тебя люблю. Обнимаю крепко, с праздником. Хочу проводить больше времени с тобой", - написал Ярославский.

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