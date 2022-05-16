Дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова актриса Анна Саліванчук розповіла, як війна змінила її ставлення до сім'ї та дому.

На своїй сторінці в Instagram Саліванчук розмістила серію зворушливих сімейних фото. На світлинах Анна разом з чоловіком та двома маленькими синами, всі в однакових джинсах та патріотичних футболках, бавляться в парку в Києві.

"Сім’я — це фортеця, де затишок і спокій. Це місце, де радіє душа. Від сім’ї ми отримуємо найважливіше й необхідніше кожній людині на світі — ласку та ніжність, розуміння, захист, підтримку і мудру пораду🙏", — написала Саліванчук.

Актриса зізналася, що в мирний час інколи не цінувала те, що мала: хотілось більше грошей, кращу квартиру, цікавіші ролі.

"А коли до нас прийшли реалії клятої війни, то, я думаю, зараз погодиться кожен, що ми виявили для себе свою формулу по-справжньому цінних речей. Немає нічого важливішого, ніж родина: чоловік, діти та батьки", — пише дружина продюсера "Кварталу 95".

"Отже, насправді, велика цінність в елементарних речах – це коли твої рідні живі, здорові та поряд з тобою. Бажаю кожному українцю швидше зустрітися зі своєю сім‘єю, воз‘єднатися та ніколи більш не розлучатися. ❤️", — звернулася Анна до підписників.

Нагадаємо, дружина продюсера "Квартал 95" після повернення в Київ звернулася до українців: "Було дуже страшно".

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