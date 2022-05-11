Зірка в деталях рохповіла про свій шлях із Західної України додому та про зустріч із чоловіком після тривалої розлуки. Зворушливий пост Саліванчук опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Ніколи б не подумала,що дорога додому може буде настільки легкою та швидкою. Чим ближче я була до Києва, тим легше мені їхалося, адже я знала, що ось-ось буду вдома", — зізналася актриса.

Дорогою до Житомира Саліванчук потрапила у великий затор перед блокпостом на в’їзді у місто. Вона злякалася, що така пробка до самого Києва, але, на щастя, вона була тільки там.

"За 30 км до Києва було дуже страшно. Ми спостерігали розбомблені міста, села, будинки, заправки, магазини. По шкірі йшли мурахи від жаху... Тут по-справжньому відчувалися наслідки війни. Пережити біль допомогла впевненість, що ми разом все відбудуємо, і наша Україна стане ще кращою", — розповіла Анна.





"Я вдома. Це неймовірні відчуття, які не передати словами. Вперше за 47 днів я побачила чоловіка. Сльози радості...випригнула на нього, немов в кіно, адже неймовірно за ним сумувала, і розлука з ним була дуже важкою. Вперше за 8 років спільного життя ми не бачилися так довго. Пройшлася рідною квартирою, яку я залишила на такий довгий час, навіть не підозрювала, що так сильно її люблю. Мені інколи здавалося, що потрібно зробити ремонт, дещо замінити, але зараз розумію, що нічого кращого, ніж рідні стіни немає, і всі ці дрібниці не важливі. Це дуже класні відчуття", — поділилася артистка.

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