Как пишет Politeka.net, Россия воюет против Украины уже четвертые сутки. Актер Степан Казанин из "Квартал 95" на своей страничке в Инстаграм обратился к своим друзьям и одноклассникам из России.
"Нет, ребята, всё не так,
всё не так, ребята!
Дожили. Моя…
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Родня, одноклассники, друзья…
Вы в России, как там?
У нас на улицах война, стрельба, ракеты, взрывы…
Вы уверены что ДНР и ЛНР надо было поддержать убийством мирных граждан по всей Украине?
По официальным данным уже более 4000 русских солдат погибли…
Мамы в России даже не знают, где их дети…
А мы знаем и видим…
Поймите, это уже не смешно, это очень даже серьёзно!
Остановите царя, без царя в голове.
Я до последнего упирался и доказывал
Ребята, нет, это не Русский наступ, это фейк, я сам Русский, у меня там все!!!
А сегодня? Ждём «Град»?
Я здесь и семья, и дом и…
Я, сука, не блогер, я — смех и радость людям!
Но теперь всё…
Кто с мечом к нам придёт…", - написано было в публикации.
Напомним, дочь Кузьмы Скрябина обратилась к друзьям отца и всем, кто любит его песни
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