Актер Степан Казанин из "Квартал 95" обратился к своим друзьям и одноклассникам в России, опубликовав новый пост в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, Россия воюет против Украины уже четвертые сутки. Актер Степан Казанин из "Квартал 95" на своей страничке в Инстаграм обратился к своим друзьям и одноклассникам из России.

"Нет, ребята, всё не так,

всё не так, ребята!

Дожили. Моя…

Родня, одноклассники, друзья…

Вы в России, как там?

У нас на улицах война, стрельба, ракеты, взрывы…

Вы уверены что ДНР и ЛНР надо было поддержать убийством мирных граждан по всей Украине?

По официальным данным уже более 4000 русских солдат погибли…

Мамы в России даже не знают, где их дети…

А мы знаем и видим…

Поймите, это уже не смешно, это очень даже серьёзно!

Остановите царя, без царя в голове.

Я до последнего упирался и доказывал

Ребята, нет, это не Русский наступ, это фейк, я сам Русский, у меня там все!!!

А сегодня? Ждём «Град»?

Я здесь и семья, и дом и…

Я, сука, не блогер, я — смех и радость людям!

Но теперь всё…

Кто с мечом к нам придёт…", - написано было в публикации.

Напомним, дочь Кузьмы Скрябина обратилась к друзьям отца и всем, кто любит его песни

Также Politeka сообщала, что Настя Каменских в слезах записала обращение к россиянам

А еще Politeka писала, что враг несет колоссальные потери: в Минобороны Украины раскрыли новые данные



