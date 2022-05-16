На своей странице в Instagram Саливанчук разместила серию трогательных семейных фото. На фотографиях Анна вместе с мужем и двумя маленькими сыновьями, все в одинаковых джинсах и патриотических футболках, играют в парке в Киеве.
"Семья - это крепость, где уют и покой. Это место, где радуется душа. От семьи мы получаем самое важное и необходимое каждому человеку на свете — ласку и нежность, понимание, защиту, поддержку и мудрый совет",- написала Саливанчук.
Актриса призналась, что в мирное время иногда не ценила то, что имела: хотелось больше денег, лучшую квартиру, интереснее роли.
"А когда к нам пришли реалии проклятой войны, то, я думаю, сейчас согласится каждый, что мы обнаружили для себя свою формулу по-настоящему ценных вещей. Нет ничего важнее, чем семья: муж, дети и родители", — пишет жена продюсера "Квартала 95".
Уже не до 2035-го: Арестович "обновил" свой прогноз по срокам войны
Путину посреди ночи вызывали "скорую", состояние резко ухудшилось: что известно на данный момент
Мартыновская из "Мастер Шеф" пошла на смелый эксперимент с внешностью: "Можно немножко поделиться с вами?"
Бросивший Огневич победитель "Холостячки" Задворный разоткровенничался о неразделенной любви: "Есть одна..."
«Не знают, что с ними вообще делать»: российские офицеры взбунтовались, появились подробности
"Итак, на самом деле, большая ценность в элементарных вещах – это когда твои родные живы, здоровы и рядом с тобой. Желаю каждому украинцу быстрее встретиться со своей семьей, воссоединиться и никогда больше не расставаться. ",- обратилась Анна к подписчикам.
Напомним, жена продюсера "Квартал 95" после возвращения в Киев обратилась к украинцам: "Было очень страшно".
Как сообщала Politeka, звезда "Женского Квартала" подшутила над женой Шария, записав от ее имени обращение.
Также Politeka писала, что Степан Казанин из "Квартал 95" обратился к друзьям и одноклассникам из России.