Жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова актриса Анна Саливанчук рассказала, как война изменила ее отношение к семье и дому.

На своей странице в Instagram Саливанчук разместила серию трогательных семейных фото. На фотографиях Анна вместе с мужем и двумя маленькими сыновьями, все в одинаковых джинсах и патриотических футболках, играют в парке в Киеве.

"Семья - это крепость, где уют и покой. Это место, где радуется душа. От семьи мы получаем самое важное и необходимое каждому человеку на свете — ласку и нежность, понимание, защиту, поддержку и мудрый совет",- написала Саливанчук.

Актриса призналась, что в мирное время иногда не ценила то, что имела: хотелось больше денег, лучшую квартиру, интереснее роли.

"А когда к нам пришли реалии проклятой войны, то, я думаю, сейчас согласится каждый, что мы обнаружили для себя свою формулу по-настоящему ценных вещей. Нет ничего важнее, чем семья: муж, дети и родители", — пишет жена продюсера "Квартала 95".

"Итак, на самом деле, большая ценность в элементарных вещах – это когда твои родные живы, здоровы и рядом с тобой. Желаю каждому украинцу быстрее встретиться со своей семьей, воссоединиться и никогда больше не расставаться. ",- обратилась Анна к подписчикам.

Напомним, жена продюсера "Квартал 95" после возвращения в Киев обратилась к украинцам: "Было очень страшно".

Как сообщала Politeka, звезда "Женского Квартала" подшутила над женой Шария, записав от ее имени обращение.

Также Politeka писала, что Степан Казанин из "Квартал 95" обратился к друзьям и одноклассникам из России.