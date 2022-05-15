Як пише Politeka.net, зірка показала приковує до себе погляди наряд на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, днями Кароль прибула до Японії. Там співачка продовжує привертати увагу світової спільноти до війни в Україні і збирати гроші для українського народу.

Кароль виступила на Rakuten Girls Award "Ukraine Charity Stage", Вибравши для появи на сцені ефектне вбрання. У новому пості зірка ближче показала свою пишну сукню, виконану в кольорах українського прапора. Наряд з глибоким декольте і високим вирізом до стегна не міг не справити враження.

"Спасибі українському дизайнеру LEVER COUTURE за створення надзвичайно патріотичної сукні", - підписала кадри Кароль.

Шанувальники співачки бурхливо обговорюють її образ в коментарях на одній з фан-сторінок.

"Чарівна", "Український скарб", "Наша гордість", "можна було б плаття і скромніше до чого тут декольте і розріз такий, кому це потрібно? це ж не конкурс краси", "Боже, яке плаття! Неймовірно красиве і патріотичне! Тіна як Барбі в ньому", "сукня нереально красива", - пишуть люди.

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