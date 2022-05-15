На следующий день после публикации клипа на англоязычную песню "Keep fighting my Ukraine" NK разместила на своей странице в Instagram кадр, на котором она позирует, завернувшись в желто-голубой флаг и сложив руки в молитвенном жесте.
"Продолжай бороться. Моя Украина❤️", — написала Каменских под фото.
К сожалению для артистки, комментаторы оказались негативно настроенными к ее новому творению. Украинцы обвинили Каменских в наигранности и фальшивости:
"єто прекрасно так призывать ..с испанских курортов!";
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"Защитница 😂 😂 😂 😂 иди ляжками труси в Лас Вегасе";
"Честно сказать ее пиариста патриотически наигранная рожа надоела-поберушка! ...была лучшего мнения о ней";
"Насквозь фальшивое постановочное";
"Такая ты, Настюша, фальшивая....эмоции вообще не искренние... выдавливаешь из себя.....разочарована в тебе,как в человеке".
Отметим, слова и музыку к Keep fighting my Ukraine Каменских написала вместе со своим мужем Потапом. В черном-белом клипе NK со слезами на глазах поет о войне и борьбе своей родины. В видео также вошли фрагменты с украинцами, которые пострадали из-за вторжения России.
Напомним, Настя Каменских не сдержала эмоций, рассказывая о своих отношениях с мамой.
Как сообщала Politeka, Каменских сорвалась после концерта и в слезах заговорила о своей жизни.
Также Politeka писала, что 35-летняя Каменских рассказала, какой подарок хочет получить на день рождения.