Популярная украинская певица Настя Каменских попала под шквал критики после премьеры своей новой патриотической песни.

На следующий день после публикации клипа на англоязычную песню "Keep fighting my Ukraine" NK разместила на своей странице в Instagram кадр, на котором она позирует, завернувшись в желто-голубой флаг и сложив руки в молитвенном жесте.

"Продолжай бороться. Моя Украина❤️", — написала Каменских под фото.

К сожалению для артистки, комментаторы оказались негативно настроенными к ее новому творению. Украинцы обвинили Каменских в наигранности и фальшивости:

"єто прекрасно так призывать ..с испанских курортов!";

"Защитница 😂 😂 😂 😂 иди ляжками труси в Лас Вегасе";

"Честно сказать ее пиариста патриотически наигранная рожа надоела-поберушка! ...была лучшего мнения о ней";

"Насквозь фальшивое постановочное";

"Такая ты, Настюша, фальшивая....эмоции вообще не искренние... выдавливаешь из себя.....разочарована в тебе,как в человеке".

Отметим, слова и музыку к Keep fighting my Ukraine Каменских написала вместе со своим мужем Потапом. В черном-белом клипе NK со слезами на глазах поет о войне и борьбе своей родины. В видео также вошли фрагменты с украинцами, которые пострадали из-за вторжения России.

Напомним, Настя Каменских не сдержала эмоций, рассказывая о своих отношениях с мамой.

Как сообщала Politeka, Каменских сорвалась после концерта и в слезах заговорила о своей жизни.

Также Politeka писала, что 35-летняя Каменских рассказала, какой подарок хочет получить на день рождения.