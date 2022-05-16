Ксенія Мішина, яка була головною героїнею шоу" Холостячка", заступилася за Ірину Федишин, яку зараз хейтять українці.

Як пише Politeka.net, Ксенія Мішина - успішна українська актриса. Зірка брала участь в проекті "Холостячка", а в минулому сезоні стала суддею" Україна має талант " разом з Сергієм Притулою і Євгеном Котом. Не забуває Мішина і про Instagram, де ділиться багатьом цікавим.

"Сьогодні на мою колегу Ірину Федишин обрушився хейт і я розумію, чому... Але у мене до вас питання", - сказала Мішина в сторіс.

"Ви стали від цього більш щасливими. Від цих повних злості до людини коментарів? Чи наша країна в такі часи?",- запитала Ксенія, показуючи хейт.

"І ще раз хочеться нагадати: вчора на Євробаченні ми перемогли. І це велика і цінна перемога! Я кажу спасибі всім країнам, всім людям, які нас підтримали", - написала зірка.

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