Сейчас Ксения постепенно рассказывает о своей жизни, изредка показывая частички своих будней.

Как пишет Politeka.net, Ксения Мишина является успешной актрисой, звездой "Холостячки" в первом сезоне, одной из судей шоу талантов и победительницей "Танців з зірками" в одном из сезонов. Более того, сейчас Ксения выехала из Украины из-за долгосрочного контракта на съемки в новом фильме.

Сейчас Ксения постепенно рассказывает о своей жизни, изредка показывая частички своих будней. В этот раз она пожаловалась на несколько бурный режим - теперь она бодрствует в пять утра из-за работы.

"Наконец-то у меня появилась возможность немного поспать. Потому что эту неделю я вставала в пять утра и ехала на площадку. Вот смотрите, какие у меня синяки. И это под фильтром! Желаю всем хорошего дня и вообще, хороших выходных, насколько это конечно возможно!" - добавила Мишина.

Также звезда поделилась кадрами со съемочной площадки, опубликовав их в сторис Инстаграм.

"Я продолжаю сниматься, наконец-то помыла голову. Поправляем и иду на площадку. Блин, так давно не была красивой, я так скучаю за всякими мейкапами...", - сказала Ксения в сторис Инстаграм.

На кадрах можно увидеть Мишину в гримерке, как она готовится к одним из первых съемок после начала войны.

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