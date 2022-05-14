Как пишет Politeka.net, Ксения Мишина - успешная украинская актриса, которая победила несколько лет назад победила на шоу "Танці з зірками". А после стала настоящей звездой благодаря проекту "Холостячка", после чего актрису пригласили судить проект "Україна має талант". Не забывает Мишина и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным, а в этот раз поделилась кадрами прогулки.

На первом стори Ксения показала сына Платона.

"Любовь", - написала на кадре звезда.

На втором сторис Мишина уже была с платоном внутри церкви.

"За мир в Украине, за наших бойцов", - написала на сторис звезда.

"Хочется показать вам немножко красоты, чтобы вы побыли со мной...", - написала на еще одном сторис Ксения, показывая красоту на мосте.

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