Как пишет Politeka.net, Ксения Мишина - успешная украинская актриса, которая победила несколько лет назад победила на шоу "Танці з зірками". А после стала настоящей звездой благодаря проекту "Холостячка", после чего актрису пригласили судить проект "Україна має талант". Не забывает Мишина и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным, а в этот раз поделилась кадрами прогулки.
На первом стори Ксения показала сына Платона.
"Любовь", - написала на кадре звезда.
На втором сторис Мишина уже была с платоном внутри церкви.
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"За мир в Украине, за наших бойцов", - написала на сторис звезда.
"Хочется показать вам немножко красоты, чтобы вы побыли со мной...", - написала на еще одном сторис Ксения, показывая красоту на мосте.
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