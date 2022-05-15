Артистка устроила небольшую прогулку с единственным сыном и позволила себе немного расслабиться.

Как пишет Politeka.net, Ксения Мишина успела прославиться в Украине не только как актриса благодаря своим ролям, но также запомнилась многим в роли победительницы на танцевальном шоу и образами во время участия в первом сезоне "Холостячки". Сейчас артистка заключила долгий контракт для сьемок в новом фильме заграницей.

В этот раз артистка устроила небольшую прогулку с единственным сыном и позволила себе немного расслабиться:

«Каждый имеет право на счастье даже в самые темные времена» - написала Мишина. Узелкова Марина поддержала: «Красавчики, будьте счастливы, настолько, насколько это возможно!».

Как и ожидалось в сети также ответили, но далеко не все позитивно:

«Ксюш, не обращай внимания на язвительные комментарии; Какое счастье вдали? А почему на русском, вас жизнь ничему не научила?; Счастье вдали от Родины может быть...когда убивают и сидят без хлеба и без дома ,какое счастье???!! Вы о чём??? Лучше бы не читала этот бред; Счастье любит тишину; пиши родным языком, режет уши когда так пишешь; 😢 вы ходя бы совесть немного имейте».

"Хочется показать вам немножко красоты, чтобы вы побыли со мной...", - написала на еще одном сторис Ксения, показывая красоту на мосте.

Как можно заметить, Ксения постепенно рассказывает о своей жизни, изредка показывая частички своих будней. В этот раз она пожаловалась на несколько бурный режим - теперь она бодрствует в пять утра из-за работы.

Напомним, Джамала пришла на эфир американского телеканала в сине-желтом наряде.

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