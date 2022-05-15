Как пишет Politeka.net, Ксения Мишина успела прославиться в Украине не только как актриса благодаря своим ролям, но также запомнилась многим в роли победительницы на танцевальном шоу и образами во время участия в первом сезоне "Холостячки". Сейчас артистка заключила долгий контракт для сьемок в новом фильме заграницей.
В этот раз артистка устроила небольшую прогулку с единственным сыном и позволила себе немного расслабиться:
«Каждый имеет право на счастье даже в самые темные времена» - написала Мишина. Узелкова Марина поддержала: «Красавчики, будьте счастливы, настолько, насколько это возможно!».
Как и ожидалось в сети также ответили, но далеко не все позитивно:
Уже не до 2035-го: Арестович "обновил" свой прогноз по срокам войны
19-летняя Александра погибла в бою с оккупантами: "Мечтала стать..."
"Приедешь в Харьков? Мы тебя встретим": украинцы дали отпор Лепсу, устроившему стрельбища на Донбассе
"Хотели отрезать аж от Павлограда": рф вступила в третью фазу полномасштабной войны, что изменится
"Потерпит крах в ближайшие месяцы": названо условие, при котором ВСУ могут вернуть весь Донбасс
«Ксюш, не обращай внимания на язвительные комментарии; Какое счастье вдали? А почему на русском, вас жизнь ничему не научила?; Счастье вдали от Родины может быть...когда убивают и сидят без хлеба и без дома ,какое счастье???!! Вы о чём??? Лучше бы не читала этот бред; Счастье любит тишину; пиши родным языком, режет уши когда так пишешь; 😢 вы ходя бы совесть немного имейте».
"Хочется показать вам немножко красоты, чтобы вы побыли со мной...", - написала на еще одном сторис Ксения, показывая красоту на мосте.
Как можно заметить, Ксения постепенно рассказывает о своей жизни, изредка показывая частички своих будней. В этот раз она пожаловалась на несколько бурный режим - теперь она бодрствует в пять утра из-за работы.
Напомним, Джамала пришла на эфир американского телеканала в сине-желтом наряде.
Как сообщала Politeka, Филиппа Киркорова не пустили в VIP-зону на Евровидении, видео.
Также Politeka писала, что звезда "Евровидения" Руслана показала, что сотворили российские оккупанты под Львовом.