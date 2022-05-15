Як пише Politeka.net, Вікторія Ткач поділилася у своєму Instagram емоційними кадрами. Після початку війни популярний комік Юрій Ткач вступив до лав терроборони Києва. Його дружина не хотіла їхати з країни, однак, коли обстріли Києва посилилися, вони з чоловіком вирішили, що це буде краще для їхньої доньки Лізи.
З тих пір Вікторія і Ліза перебралися до Болгарії. Зараз артистична дівчинка виступає з іншими юними українцями перед європейцями на підтримку своєї країни.
Дружина Ткача поділилася уривком з одного з таких виступів. На ньому маленька Лізі спочатку емоційно співає, а потім вимовляє:
"Я люблю Україну! І вірю, що вона переможе! Слава Україні!".
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"Душа навиворіт, коли розумієш, що твоя дитина говорить такі важливі слова не як кліше, а розуміючи кожне слово і відчуваючи це...", - підписала кадри Вікторія.
У коментарях до її посту люди відзначають, що маленька Лізі – велика молодець.
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