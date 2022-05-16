Фронтмен гурту Kalush Orchestra Олег Псюк у свій день народження розповів про якості, які ніколи не хотів би в собі змінювати.

Як пише Politeka.net, артист поділився новим постом в Instagram.

Той самий харизматичний ржпер в рожевій панамці відзначає день народження через всього два дні після яскравої перемоги своєї групи на Євробаченні-2022. Артисту виповнюється 28 років.

Kalush взяв сценічний псевдонім і придумав назву групи на честь свого рідного міста, який співак згадав у пості.

"Йо. Сьогодні мені стукнуло 28. Багато цілей в моєму житті вже виконані і виконані кілька бібліотек завдань. Народившись в Калуші я отримав багато властивої емпірики і було не так просто її урізноманітнити", - розповів Виконавець.

За словами Олега, він багато змінювався, проте є риси його характеру, від яких він би ніколи не хотів відмовлятися.

"Протягом усього мого життя я змінювався, змінювалися думки і пріоритети, але завжди були кілька якостей, які мною рухали і які я б ніколи ні на що не проміняв. Працьовитість, цікавість і моя захопленість у всьому за що б я не брався. Спасибі, що ви завжди зі мною, це тільки початок", - звернувся до шанувальників артист.

У коментарях люди вітають співака.

"Я думав тобі 18", "щирі вітання, вся Україна пишається тобою", "вітаємо! Це тільки початок, так що вперед до нових звершень", "з днем народження, легенда», - пишуть люди.

Нагадаємо, Горбунов натякнув, де може пройти "Євробачення" в Україні.

Як повідомляла Politeka, Федишин захейтили через Польщу, "Холостячка" Мішина не витримала.

Також Politeka писала, що Цибульська показала, як президент в рожевій Панамі "передбачив" перемогу Kalush Orchestra.