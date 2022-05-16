Телеведущий Юрий Горбунов порадовался победе Kalush на "Евровидении" и рассказал, где именно можно конкурс провести в Украине.

Как пишет Politeka.net, Юрий Горбунов - успешный украинский телеведущий и муж Кати Осадчей. Звезда с самого начала войны поддерживает Украины и постоянно освещает все происходящее в социальных сетях. А в этот раз знаменитость решил рассказать, где может проходить "Евровидение", которое в следующем году будет снова принимать Украина. Свои идеи Юрий опубликовал в сторис Инстаграм.

"Рашисты бесятся из-за нашей победы на "Евровидении", но они еще не знают, что в следующем году будет проходить не только в Киеве, но и в Мариуполе, Чернигове, Харькове и обязательно в Ялте, в украинской Ялте, Слава Украине", - сказал Юрий.

На кадрах Горбунов был в джинсовке и бейсболке. Звезда гулял по улице, снимая себя на телефон.

Стоит отметить, что в этом году на "Евровидении" победила украинская группа Kalush. Артисты выступили с композицией "Стефания", которая была посвящена маме фронтмена коллектива.

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