Про це російський продюсер і співак азербайджанського походження Аслан Ахмадов оголосив у своєму Instagram, передає Politeka.net.

Після початку війни в Україні Білик розповіла про те, що в перші дні писала колишньому чоловікові, який весь цей час живе в Росії. За словами співачки, в розмові він не зміг її підтримати, проте пізніше почав публікувати в соцмережах пости зі словами про те, що в Україні йде не «спецоперація», а повноцінна війна, розв'язана Росією.

Втім, з тих пір Ахмадов вже почистив свою сторінку в Instagram і, по всій видимості, змінив свою позицію. Напередодні співак опублікував пост, в якому покликав шанувальників на свій концерт в одному з московських клубів, який запланований на 20 травня.

"Дорогі друзі! Запрошую Вас на мій концерт, який відбудеться в STUDIO ART ASLAN AHMADOV 20 травня о 19:00. Кількість місць обмежена. Подбайте про квитки заздалегідь", - йдеться в публікації.

Така поведінка Ахмадова подвійно цинічна з урахуванням того, що російські військові раніше розграбували будинок його колишньої дружини під Києвом. Білик досі не може туди повернутися, адже після того як окупанти влаштували в її житлі свій «штаб» там потрібно все привести в порядок.

Зазначимо, що Білик оголосила про розлучення з Ахмадовим минулого року. У пари є спільний син.

Нагадаємо, Осадча розповіла про нове досягнення Kalush після перемоги на Євробаченні.

Як повідомляла Politeka, Нікітюк довела до сліз своєю поведінкою з маленькими дітьми.

Також Politeka писала, що дружина Остапчука потонула в ніжних обіймах чоловіка з самого ранку.