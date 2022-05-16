Как сообщает Politeka.net, пока Кристина Горняк была в Ужгороде, работала в гуманитарном штабе, ее муж Владимир Остапчук оставался в столице. Быть вдали от дома для Кристины было трудно, поэтому после долгих раздумий она решила вернуться и уже публикует совместные кадры с любимым мужем.

Очередное видео, которое Кристина Горняк разместила в соцсетях только подтверждает идиллию в семье известного телеведущего Владимира Остапчука. На домашнем кадре семья собралась в гостинной. Похоже на то, что они недавно проснулись, потому что даже не успели переодеть пижамы. Владимир Остапчук обнимает жену, пока она снимает их на камеру.

Пара наслаждалась приятным спокойным утром и пила воду с лимоном, когда началась воздушная тревога. Не смотря на это Кристина Горняк и Владимир Остапчук остались совершенно спокойны и продолжили заниматься своими делами. Счастье в глазах пары на этих кадрах абсолютно очевидное.

Напомним, ведущий шоу "Маска" Остапчук задумался о продаже "любовного гнездышка".

Как сообщала Politeka, звезда шоу "Маска" Остапчук жестко прошелся по ведущему "Евровидения".

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