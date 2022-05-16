Телеведущая обратила внимание на еще одну победу и достижение Kalush Orchestra.

Как сообщает Politeka.net, после победы на 66-конкурсе Евровидения русский рэп-коллектив Kalush Orchestra презентовал долгожданный клип на триумфальную песню "Стефания".

Украинская телеведущая Катя Осадчая поздравила музыкантов с победой и отреагировала на клип в своих Сториз Инстаграм.

Музыканты снимали клип в разрушенных города Киевской области: Буче, Ирпене, Гостомеле и Бородянке. В клипе Kalush Orchestra показали дома без стен и окон, которые стали такими в результате нападения рф. Участники коллектива исполняли свой победный трек посреди развалин.

Катя Осадчая после просмотра клипа призналась, что он тронул ее до глубины души и в самое сердце.

Кроме того, телеведущая обратила внимание на еще одну победу и достижение Kalush Orchestra. Оказалось, что их клип на песню "Стефания" собрал за сутки 6 миллионов просмотров на Youtube.

"Спасибо Kalush Orchestra за этот клип. Пусть весь мир видит. Если вы еще не видели сделайте это, если уже смотрели сделайте это еще раз", - написала Катя Осадчая.



Напомним, что Осадчая заметно преобразилась ради выхода в эфир.

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