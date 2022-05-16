Об этом российский продюсер и певец азербайджанского происхождения Аслан Ахмадов объявил в своем Инстаграм, передает Politeka.net.

После начала войны в Украине Билык рассказала о том, что в первые дни писала бывшему мужу, который все это время живет в россии. По словам певицы, в разговоре он не смог ее поддержать, однако позже начал публиковать в соцсетях посты со словами о том, что в Украине идет не «спецоперация», а полноценная война, развязанная россией.

Впрочем, с тех пор Ахмадов уже почистил свою страницу в Инстаграм и, по всей видимости, изменил свою позицию. Накануне певец опубликовал пост, в котором позвал поклонников на свой концерт в одном из московских клубов, который запланирован на 20 мая.

"Дорогие друзья! Приглашаю Вас на мой концерт, который состоится в STUDIO ART ASLAN AHMADOV 20 мая в 19:00. Количество мест ограничено. Позаботьтесь о билетах заранее", - говорится в публикации.

Такое поведение Ахмадова вдвойне цинично с учетом того, что российские военные ранее разграбили дом его бывшей жены под Киевом. Билык до сих пор не может туда вернуться, ведь после того как оккупанты устроили в ее жилье свой «штаб» там нужно все привести в порядок.

Отметим, что Билык объявила о разводе с Ахмадовым в прошлом году. У пары есть общий сын.

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