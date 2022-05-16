Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк - успешная украинская телеведущая, которая с первых дней войны отправилась в родной город, где живут ее родители и начала помогать в приюте для беженцев. Также Леся не раз рассказывала о семьях, которым удалось найти себе дом и добрые люди помогали им разместиться.

В этот раз Никитюк снова расстрогала кадрами с еще одной семьей переселенцев:

«Сегодня День семьи! Никогда не знала об этом празднике… честно🫠 Но за последние 2 месяца, много семей, из разных регионов, которые с детьми, собаками, котами… должны были покинуть свои дома(

Стали мне как родные. У кого дом уничтожили, у кого отобрали…. Вы знаете кто😡 Также я заметила что сейчас, вся Украина – это одна большая семья! С праздником!» - поделилась Леся вчера трогательным постом.

В сети поддерживают, не сдерживая эмоций и слез:

«Одновременно радуется душа и болит 😢❤️; Леся! Спасибо за то, что ты у нас! 🇺🇦❤️❤️; Леся ты очень хороший человек, которых мало!!! Но, ты настоящая!!! 💯💯💯 Счастье тебе; Леся, на таких, как Вы, мир держится. Спасибо; Всех поздравляю!!! 🇺🇦 Слава України; Хочу всем деткам поскорее вернуться домой 🤍🙏🏼».

Также Леся поделилась кадрами в сторис, показавшись вместе с шоуменами Дядей Жорой и Александром Педаном.

"Друзья, всем привет еще раз. Сегодня мы целый день в таком себе туре. Это нельзя назвать тур, это такая дружественная встреча с вынужденными переселенцами, с семьями, с детками. Сейчас мы еще в одном маленьком городке, тут уже на площади собралось много...", - сказала Леся Никитюк.

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