16 травня стало відомо, що ЗСУ вийшли до лінії державного кордону в Харківській області. Юрій Горбунов на своїй сторінці в Instagram розмістив відео історичного моменту.
"Бійці 227 батальйону 127 бригади сил Тер.оборони ЗСУ відновили державний знак на ділянці державного кордону з рашкою на Харківщині!! Ви відважні герої!! Крок за кроком звільняєте нашу землю від окупантів!! Слава вам!! Слава Україні!!", — написав ведучий під відео.
На опублікованих кадрах бійці звертаються до Президента України Володимира Зеленського: «Ми дійшли, пане президенте, ми тут!».
Українці в коментарях захоплюються мужністю бійців ЗСУ, деякі не стримують емоцій та плачуть від щастя:
Вже не до 2035-го: Арестович "оновив" свій прогноз щодо термінів війни
Дісталися і до жінок: окупанти на захоплених територіях влаштували приховану мобілізацію
Біда спіткала Булітко з "Дизель шоу", Зірка звернулася до українців: "Якийсь час ви мене не будете бачити..."
Переможець "Холостячки" Задворний, який кинув Огневич, розговорився про нерозділене кохання: "Э одна..."
"Добрий день, нам каюк": Арестович розкрив українцям, що від них приховував
"Хлопці, ви Янголи Світла, дякуємо вам за вашу силу , мужність, сміливість, рішучість. Ви наші СУПЕР ГЕРОЇ!";
"Просто плачу. Скільки там всього в цих словах сховано:" пано Президент, я доповідаю...." хлопці дорогенькі, нехай Бог вас кожного боронить! Дякую вам, дякую Богові кожний день, що тримає ваші руки і дає перемогу";
"Які в нас кмітливі та сильні мужчини";
"Я плачу від щастя🔥🔥";
"Які святі і довгоочікувану слова! Уклін вам до землі, хлопці".
Нагадаємо, Юрій Горбунов показав українцям справжніх героїв: "В їхніх очах усе пекло війни".
Як повідомляла Politeka, Осадча потужно звернулася до світової громадськості, Дорофєєва оцінила.
Також Politeka писала, що Горбунов різко осадив окупантів, які влаштували паради в зруйнованих містах.