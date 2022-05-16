Відомий телеведучий, актор і продюсер Юрій Горбунов показав відео з героями, які звільняють Україну від окупантів.

16 травня стало відомо, що ЗСУ вийшли до лінії державного кордону в Харківській області. Юрій Горбунов на своїй сторінці в Instagram розмістив відео історичного моменту.

"Бійці 227 батальйону 127 бригади сил Тер.оборони ЗСУ відновили державний знак на ділянці державного кордону з рашкою на Харківщині!! Ви відважні герої!! Крок за кроком звільняєте нашу землю від окупантів!! Слава вам!! Слава Україні!!", — написав ведучий під відео.

На опублікованих кадрах бійці звертаються до Президента України Володимира Зеленського: «Ми дійшли, пане президенте, ми тут!».

Українці в коментарях захоплюються мужністю бійців ЗСУ, деякі не стримують емоцій та плачуть від щастя:

"Хлопці, ви Янголи Світла, дякуємо вам за вашу силу , мужність, сміливість, рішучість. Ви наші СУПЕР ГЕРОЇ!";

"Просто плачу. Скільки там всього в цих словах сховано:" пано Президент, я доповідаю...." хлопці дорогенькі, нехай Бог вас кожного боронить! Дякую вам, дякую Богові кожний день, що тримає ваші руки і дає перемогу";

"Які в нас кмітливі та сильні мужчини";

"Я плачу від щастя🔥🔥";

"Які святі і довгоочікувану слова! Уклін вам до землі, хлопці".

Нагадаємо, Юрій Горбунов показав українцям справжніх героїв: "В їхніх очах усе пекло війни".

Як повідомляла Politeka, Осадча потужно звернулася до світової громадськості, Дорофєєва оцінила.

Також Politeka писала, що Горбунов різко осадив окупантів, які влаштували паради в зруйнованих містах.