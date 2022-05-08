Як пише Politeka.net, шоумен поділився в Instagram новим надихаючим постом. Зараз Горбунов, як і багато інших українських зірок, намагається всіляко допомагати і підтримувати українців і в першу чергу нашу армію.
Цього разу ведучий провідав у лікарні військових, які отримали поранення в районі Попасної, Рубіжного та щастя.
"Відвідування хлопців у військовому госпіталі, завжди емоційно переповнене! Неймовірні історії війни, які вони прожили-вражають! Це герої з Попасної, Рубіжного, щастя!! І найголовніше, що вони вижили! В їхніх очах досі все пекло війни! А ще вони після одужання, знову рвуться на передову! Выздоравливайте герої!!",- написав Горбунов.
У пості він також опублікував фото з пораненими бійцями.
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Українці тут же відреагували на публікацію.
"Боже, бережи хлопців", "міцного здоров'я нашим захисникам", "спасибі за підтримку наших героїв", - пишуть люди в коментарях до публікації.
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