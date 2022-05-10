Горбунов не став мовчати і різко висловився про цинізм окупантів.

Як пише Politeka.net, шоумен поділився в Instagram кількома важливими і чіпляючими кадрами, закликавши допомагати ЗСУ і вірити в них. Також Юрій Горбунов звернув увагу на цинізм окупантів та їхні "паради ганьби" з нагоди дев'ятого травня.

Горбунов розповів, що допомога нашій армії – це те, що не повинно зупинятися ні хвилини. Адже наші спільні зусилля, на придбання необхідної будь-якої допомоги солдатам прискорюють нашу перемогу.

"9 травня! Маріуполь! Наша біль! Оркам, які зрівняли місто з землею, зовсім не важко покричати їх "ура"! Так вони святкують! Так вони живуть! Чи знають вони, що не довго їм вже ? Ми точно знаємо!!" - висловитися Горбань.

У мережі підтримали:

"Сподіваюся, що це останнє "уря" в нікчемному існуванні цих чудовиськ; Нелюди!!! Як можна на людському горі!; Моральні виродки; цинічні вбивці...скільки за ці 2 місяці вбили там людей...😢 , і ще совість кричати "ура.."це нелюди...їм місця на землі немає; Здохніть виродки!; А кобзон ще не запрошував Пушиліна на свій концерт?".

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