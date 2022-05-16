Популярна українська співачка Оля Цибульська активно веде соціальні мережі і часто виставляє в мережі цікаві відео і фото, щоб повеселити шанувальників. Цього разу вона похвалилася кумедним кадром з нагоди перемоги українського гурту Kalush Orchestra на конкурсі "Євробачення-2022".

Так Оля Цибульська розмістила кадр з моментом виступу президента Володимира Зеленського, на якому він позує в рожевій Панамі, схожій як у лідера групи Олега Псюка. Знімок архівний, він був зроблений під час роботи глави держави в "Студії Квартал 95".

"Він знав ❤️і знає, що наступна перемога теж за нами 🇺 🇦" - підмітила Ольга.

У мережі навіть Ольга Сумська була вражена: "Аааааа!!!!Я в шоці!!!!Це реальне фото, Оля????👍🏻».

Шанувальники відреагували: "спасибі!! Пишаюся до неба. До великого, мирного українського неба🇺 🇦❤️; цього року буде тренд на рожеву Панаму; 🎉 це просто неймовірно!!!😍 ; 💛Мене аж розпирає від гордості!; Уявляєте, який настрій сьогодні у росіян? 😙 😂 😂 Слава Україні!».

Ми раніше писали, за даними букмекерів, головним фаворитом конкурсу в Турині була Україна. Реп-колектив Kalush Orchestra вийшов на сцену під 12-м номером.

Глядачі дали Україні 439 бали і вона опинилася на першому. Разом, згідно з результатами голосування перемогла Україна.

Також, Kalush Orchestra після тріумфу на "Євробаченні" вразили українців новим кліпом.

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