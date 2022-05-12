Співачка Оля Цибульська, кума Дзідзьо, розповіла, як їй можна сподобатися.

Як пише Politeka.net, Оля Цибульська - відома українська співачка і кума лідера групи Дзідзьо Михайла Хоми. Зірка також брала участь в шоу "Маска", де в образі" скандалу "посіла друге місце, поступившись п'єдестал MELOVIN'У, який блискуче зіграв роль"жирафи". Не забуває Ольга і про Instagram, де активно ділиться з фанатами найцікавішим. А цього разу Цибульська вирішила відповісти на запитання фанатів.

"Розкажіть, Оля, що потрібно зробити, щоб такій красуні сподобатися. Люблю і цілу", - написав фанат.

"Потрібно вміти смажити... Сало", - зазначила Ольга у відеозвіті.

До цього Цибульська ділилася кадрами, на яких розповіла про свій похід в магазин.

"Кефіру і бананів не було. Тому яйця плюс огірок. Сорт "самотній ранок", - пожартувала Оля.

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