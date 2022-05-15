Як пише Politeka.net, Оля Цибульська - відома співачка і кума соліста групи Дзідзьо Михайла Хоми. Також артистка вела ранкову програму з Віталієм Козловським на музичному каналі. У співачки є і син, якого звуть Нестор, але Оля тримає в секреті ім'я батька. Не забуває Цибульська і про Instagram, де активно веде сторінку, а цього разу показала свої кулінарні таланти.

"Приїхали з концерту, потрібно готувати вечерю, буду смажити спаржу. Сезон почався, Нестор її обожнює", - сказала Цибульська.

"Беруся за вечерю", - підписала кадри Ольга.

На другому кадрі Цибульська показала свою страву в сковорідці.

"Люблю її, просто сіль, соняшникову олію і все", - додала Цибульська.

До цього Оля хвалилася стильною зачіскою, перебуваючи в Почаєві.

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