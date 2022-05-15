Як пише Politeka.net, Оля Цибульська - відома співачка і кума соліста групи Дзідзьо Михайла Хоми. Також артистка вела ранкову програму з Віталієм Козловським на музичному каналі. У співачки є і син, якого звуть Нестор, але Оля тримає в секреті ім'я батька. Не забуває Цибульська і про Instagram, де активно веде сторінку, а цього разу показала свої кулінарні таланти.
"Приїхали з концерту, потрібно готувати вечерю, буду смажити спаржу. Сезон почався, Нестор її обожнює", - сказала Цибульська.
"Беруся за вечерю", - підписала кадри Ольга.
Вже не до 2035-го: Арестович "оновив" свій прогноз щодо термінів війни
Біда спіткала Булітко з "Дизель шоу", Зірка звернулася до українців: "Якийсь час ви мене не будете бачити..."
Мартиновська з "Майстер Шеф" пішла на сміливий експеримент із зовнішністю: "Можна трошки поділитися з вами?"
Масова мобілізація в Україні: міністр Резніков попередив, скільки людей заберуть в армію
"Не знають, що з ними взагалі робити": російські офіцери збунтувалися, з'явилися подробиці
На другому кадрі Цибульська показала свою страву в сковорідці.
"Люблю її, просто сіль, соняшникову олію і все", - додала Цибульська.
До цього Оля хвалилася стильною зачіскою, перебуваючи в Почаєві.
Нагадаємо, кума Дзідзьо Цибульська поділилася секретом, як їй можна сподобатися
Також Politeka повідомляла, що Цибульська насмішила виглядом після тривалої прогулянки на сонечку
А ще Politeka писала, що кума Дзідзьо Цибульська дала важливу пораду щодо відшкодування загубленого майна