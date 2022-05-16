В інтерв'ю для програми "Зірковий шлях» одна з суддів шоу» Співають всі «прокоментувала ідею про те, що зірки можуть бути»поза політикою". Вона розкрила, що думає про артистів, які всі ці роки виступали в Росії і змінили позицію тільки після початку війни.

"Не може такого бути у воєнний час! Артист - це людина, яка являє собою ту чи іншу державу", - підкреслила Приходько.

Вона зазначила, що ще з 2014 року чітко дотримується однієї позиції і намагається робити її максимально публічною: в українських артистів не повинно бути зв'язків з Росією. За словами співачки, їй шкода, що багато її колег зрозуміли це тільки зараз.

"Дуже шкода, що було витрачено стільки часу на те, щоб вони зараз почали говорити: "Ну, ми не буде їздити в Російську Федерацію", - зазначила Приходько.

Вона заявила, що не шкодує нікого з українських артистів, які до цього роками виступали в Росії, а зараз згадали про свої українські паспорти. На її думку, зараз їм не можна давати право виступати в Україні.

"Вони неодноразово зраджували свою країну, своїм прикладом вони будуть показувати, як це можна зробити, а тебе потім будуть прощати за це. Це дуже великі помилки!",- підкреслила Приходько.

Вона також прокоментувала свій конфлікт зі Світланою Лободою, який розгорівся раніше саме на цьому грунті. Приходько зазначила, що хоч зараз її колега і почала матеріально допомагати Україні, зробила вона це занадто пізно.

"Вона цього не робила в 15-му, 16-му році, тому що по*ку гріла в Кремлі, співала, нагороди отримувала. А тепер вона розуміє, що Росії як такої немає в плані шоу-бізнесу, вона померла. І вона розуміє, що тут треба згадати, що вона ж Українка...я думаю, що українці не будуть її прощати. Я особисто за себе відповім: я б не прощала!", - однозначно відповіла Приходько.

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