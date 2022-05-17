Відома українська хореограф і учасниця "Танців з зірками" Ілона Гвоздьова після довгої розлуки з чоловіком повернулася в Україну.

Танцівниця поділилася щасливими кадрами на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net.

Гвоздьова повідомила, що після майже двох місяців за кордоном вона з дітьми повернулася в Україну. Там їх зустрів щасливий чоловік і батько, який весь цей час захищав свою країну.

"Разом. Удома. В Україні. Спасибі всім, хто переживав, підтримував і вітав! Хоч день сім'ї і був 15 травня, у мене він офіційно був сьогодні. Щаслива...", - написала Гвоздьова.

Вона поділилася серією фото, на яких позувала вся їхня щаслива сім'я.

Шанувальники не могли не підтримати танцівницю.

"нарешті разом", "які ви красиві. Яке це щастя!", "Чомусь сльози на очах«," вітаю! Ви такі прості", "Боже, яке щастя! Бажаю кожній жінці швидше бути з коханим. А діткам поруч з татом", "як приємно бачити, як сім'ї знову возз'єднуються!",- пишуть люди.

Зазначимо, що Гвоздьова прийняла рішення виїхати з України в середині березня. Танцівниця зізнавалася, що зробила це заради дітей.

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