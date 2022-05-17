Певица поделилась кадрами своего выступления на Львовщине и рассказала о сборе средств на машину для ВСУ.

Популярная украинская певица и кума исполнителя Дзидзьо Оля Цибульская, квартиру родителей которых разбомбили под Киевом, сейчас живет на Львовщине. В своем Instagram звезда поделилась кадрами с благотворительного концерта в Стрые, на котором они с организаторами собирали средства на покупку автомобиля на передовую.

На фотографиях видно, что Оля здорово преобразилась перед выходом на сцену. Для выступления она надела необычное многослойное платье с черными корсетом и ассиметричным подолом. Ее волосы аккуратно уложены, а на лице яркий макияж.

В подписи к публикации Цибульская написала: "В каком ты городе сейчас? Здесь я в Стрые и благодарю организаторов концерта и всех-всех, кто пришел. Новое крутое авто у ребят на передовой – ваша заслуга. Украинцы, я горжусь дышать с вами одним воздухом. Так было всегда. А сейчас – выше всех возможных высот. Люблю вас, люди. После ночи всегда выходит солнце. Так работает Вселенная. Наша ночь усеяна самыми яркими звездами – ребятами из ВСУ, терробороны, людьми, которые просто берут в руки оружие и гонят террористов. Скоро солнце. Скоро!".

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