Известная украинская хореограф и участница «Танців з зірками» Илона Гвоздева после долгой разлуки с мужем вернулась в Украину.

Танцовщица поделилась счастливыми кадрами на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net.

Гвоздева сообщила, что после почти двух месяцев за рубежом она с детьми вернулась в Украину. Там их встретил счастливый муж и отец, который все это время защищал свою страну.

«Вместе. Дома. В Украине. Спасибо всем, кто переживал, поддерживал и поздравлял! Хоть день семьи и был 15 мая, у меня он официально был сегодня. Счастлива…», - написала Гвоздева.

Она поделилась серией фото, на которых позировала вся их счастливая семья.

Поклонники не могли не поддержать танцовщицу.

«наконец-то вместе», «Какие вы красивые. Какое это счастье!», «Почему-то слезы на глазах», «Поздравляю! Вы такие простые», «Боже, какое счастье! Желаю каждой женщине побыстрее быть с любимым. А деткам рядом с папой», «Как приятно видеть, как семьи снова воссоединяются!», - пишут люди.

Отметим, что Гвоздева приняла решение выехать из Украины в середине марта. Танцовщица признавалась, что сделала это ради детей.

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