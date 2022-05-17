Украинская певица Настя Каменских рассказала, как и где она узнала, что в Украине началась война.

В интервью «Зірковому шляху» Каменских сообщила, что за пять дней до полномасштабного вторжения рф в Украину они вместе с Потапом оказались в Мадриде.

«Я готовила два альбома, у меня было пять дней. И так вышло, что и у моего мужа было пять дней, чтобы поехать в Испанию и закончить мой испанский альбом. Мы выехали. Просыпаешься от крика. Тебе звонят и говорят: "Война началась", а ты даже не понимаешь, как это. Благодарю вселенную за то, что мы оказались в безопасном месте именно в этот момент», - призналась Каменских.

Певица говорит, что даже не представляет чувства людей, которые слышат взрывы и сирены.

«Я миллион раз спрашивала, как вселенная так распорядилась, что мы оказались там", - призналась Настя.

Напомним, ранее певец и экс-солист группы «Время и Стекло» Позитив оправдал продюсера Потапа за то, что тот не вернулся в Украину во время войны. Артист заверил, что его друг много помогает украинцам там, где он сейчас находится.

«Он очень занят. Я знаю, что он очень многое делает там, пытается как-то помогать. Я с ним списываюсь периодически, но он всегда какой-то вымотанный. Мы на связи, но пытаюсь писать ему только по делам", – рассказал Позитив.

Артист также призвал не травить артистов, которые сейчас за границей.

«Многие люди так сверху на это все смотрят и говорят: "Ну ты там сидишь, вот и сиди". Не надо травить. Вы же видите, что даже те, кто за границей, они включились, помогают. Очень много артистов работает с волонтерами и помогает и финансово, и связями", – рассказал певец.

Напомним, новый поворот произошел в скандале из-за оценок украинского жюри Евровидения-2022 для Польши.

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