Мальчик очень повзрослел за время пребывания на чужбине и изменился.

Как пишет Politeka.net Катя Репяхова с маленьким сыном сейчас находится с родными в Израиле, а Виктор Павлик остался в Украине и своими песнями пытается поддерживать украинских защитников. На своей странице в Instagram жена певца поделилась фотографиями с малышом, которому исполнилось уже 11 месяцев.

"Мишусе 11 месяцев. Не могу в это поверить)) Мы и до сих пор не знаем наши вес и рост, последний раз были у педиатра в 8 месяцев, до войны", — поделилась блогер.

Репяхова также рассказала о первых достижениях своего малыша.

"У Миши 8 зубов. Стоит сам без опоры, но не долго (3-5 секунд). Все больше понимает, что я ему говорю. Возьми, дай, например. Произносит много новых звуков", - пишет Катя.

"Он очень повзрослел за это время, пока мы в Израиле. Папа не узнает) Я уже так жду этой встречи, прокручиваю в голове каждый день, какая она будет. ❤ ️ ", - признается молодая мамочка.

Украинцы в комментариях залюбовались мальчиком и удивляются, как быстро бежит время:

"Как 11 😮как будто недавно Катя с пузиком еще была";

"До чего же невероятный и светлый малыш";

"Гарнюня такой, не понятно на кого похож. Как будто на вас становится со временем";

"Жизнерадостный мальчик".

Напомним, Виктор Павлик показал, как выглядел он с Могилевской в молодости: "неузнаваемые" фото.

Как сообщала Politeka, трагедия потрясла 55-летнего Павлика, певец в отчаянии.

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