Как пишет Politeka.net Катя Репяхова с маленьким сыном сейчас находится с родными в Израиле, а Виктор Павлик остался в Украине и своими песнями пытается поддерживать украинских защитников. На своей странице в Instagram жена певца поделилась фотографиями с малышом, которому исполнилось уже 11 месяцев.
"Мишусе 11 месяцев. Не могу в это поверить)) Мы и до сих пор не знаем наши вес и рост, последний раз были у педиатра в 8 месяцев, до войны", — поделилась блогер.
Репяхова также рассказала о первых достижениях своего малыша.
"У Миши 8 зубов. Стоит сам без опоры, но не долго (3-5 секунд). Все больше понимает, что я ему говорю. Возьми, дай, например. Произносит много новых звуков", - пишет Катя.
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"Он очень повзрослел за это время, пока мы в Израиле. Папа не узнает) Я уже так жду этой встречи, прокручиваю в голове каждый день, какая она будет. ❤ ️ ", - признается молодая мамочка.
Украинцы в комментариях залюбовались мальчиком и удивляются, как быстро бежит время:
"Как 11 😮как будто недавно Катя с пузиком еще была";
"До чего же невероятный и светлый малыш";
"Гарнюня такой, не понятно на кого похож. Как будто на вас становится со временем";
"Жизнерадостный мальчик".
Напомним, Виктор Павлик показал, как выглядел он с Могилевской в молодости: "неузнаваемые" фото.
Как сообщала Politeka, трагедия потрясла 55-летнего Павлика, певец в отчаянии.
Также Politeka писала, что Репяхова публично обратилась к единственной дочери Виктора Павлика.