Вона вірить в нашу перемогу і мріє відправитися в подорож по Україні.

Як повідомляє Politeka.net, телеведуча і актриса Лілія Ребрик залишилася в Україні з початку вторгнення рф. Вона вірить в нашу перемогу і мріє відправитися в подорож по Україні. Як зізналася телеведуча вона особливо сумує за Харковом. Зворушливий лист, присвячений цьому місту, Лілія опублікувала в Instagram.

Лілія Ребрик написала листа Харкову, перебуваючи в Чернівцях і розповіла, що там вже відцвів бузок і на підході іриси.

"Як ти, Харків? Не здаєшся? Я знаю, ти не спиш: все прислухаєшся до ворожого дихання, відображаєш його постріли, обороняєшся, безстрашний, незламний...",- написала Лілія.

Актриса згадала, що навесні збиралася приїхати до Харкова і грати в одній з вистав в театрі Шевченка. Вона дуже його любить і була там менш, ніж за місяць до цієї проклятої війни. Зазвичай до Харкова Лілія Ребрик їздила поїздом: пила в купе чай, заїдала вафлями "Артек", приїжджала рано-рано і йшла пішки по сонних вулицях прямісінько до театру на Сумській.

"Харків, рідненький, ти тільки тримайся, дочекайся - ми дуже скоро приїдемо з новими виставами і просто так! Все буде Харків, все буде Україна!", - пообіцявши Лілія Ребрик.

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