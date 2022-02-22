Як пише Politeka.net, Лілія Ребрик - популярна українська телеведуча, яка посіла друге місце в одному з сезонів "Танців з зірками". Зірка також брала участь в шоу "Маска", де була в образі"феї". Не забуває Лілія і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим, а цього разу показала стильний лук і підтримала українців.
"Коли мені тривожно, страшно, коли болить душа, я повторюю собі:" Все буде Україна!»
P. S. Сьогодні, в магічну дату 22.02.2022 можуть збутися найзаповітніші мрії. Всесвіт чує! Я вірю.
... концентруємося на бажаному!
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Так що відкладаємо всі страхи і сміливо пишемо свої бажання в коментарях! Цей пост заряджений на їх здійснення", - написала Лілія.
Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:
"Все Буде Добре", " Все буде добре! Віримо, тримаємо кулачки, Все Буде Добре!!!", "Хай буде Мир на Україні. Думаю це бажання кожного українця", "Хай буде мир на всій землі і щоб діти наші не пізнали цієї біди".
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