Відома українська телеведуча й актриса Лілія Ребрик, разом зі своїм колегою Григорієм Решетником взяла участь у важливому заході, де вручали нагороди.

Лілія Ребрик приміряла червону сукню з ефектними розрізами, яка підкреслила її струнку фігуру, пише Politeka.net. У такому вигляді зірка з'явилася на важливій церемонії, де нагороджували українських зірок.

Компанію артистці склав Григорій Решетник в стильному костюмі.

"Ювілейна церемонія нагородження музичною премією "Українська Пісня року 2021"🌹", - написала Лілія Ребрик.

За 20 хвилин публікація зібрала понад 2000 лайків і багато коментарів.

"❤️❤️❤️", "Лілічка - богиня ❤️", " розкішно🔥❤️💐", " Лілічкааа❤️🔥ви феєрична🙈 😍♥♥", "шикарні фото. Дівчина мрія! 👏 ", "Дика богиня🙈❤🔥 Лілечка, ви неймовірна!❤️🔥", "Прекрасна ❤️

Спасибі за відмінний концерт і позитив😍", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, Лілія Ребрик - мама двох дочок Діани і Поліни, яких вона народила в шлюбі з хореографом Андрієм Диким.

Пара познайомилася в танцювальному шоу. Телеведуча сама собі вибрала в партнери майбутнього чоловіка. Між парою виникла іскра, і заради Лілії Ребрик хореограф навіть кинув дружину. Закохані одружилися у 2011 році.

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