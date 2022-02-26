Як повідомляє Politeka.net, в Instagram заплакана Лілія Ребрик звернулася до своїх шанувальників, а також подякувала українським військовим за захист.

"…далі просто не можу говорити, немає сил…

Але є СИЛА ДУХУ!!! НЕЗЛАМНА СИЛА!!!!

Я вірю, що ми переможемо!!!

Бо правда на нашому боці!

Бо під нашими ногами- НАША ЗЕМЛЯ!!!

А за нашими плечима- НАШІ БАТЬКИ ТА ДІТИ!!!

Ми знаємо, що таке любов і гідність. Ми не самі! Ми є один у одного.

Ми- УКРАЇНЦІ!

Наші хлопці, ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ, дякую, що робите все можливе і неможливе, щоб повернути країні мир і спокій. Ми з ВАМИ! Ми сильні разом!!! Разом з УКРАЇНОЮ!

Наші хлопці, Збройні Сили України, спасибі, що робите все можливе і неможливе, щоб повернути країні мир і спокій. Ми з ВАМИ! Ми сильні разом!!! Разом з Україною!» ,- зазначила зірка і розплакалася.

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