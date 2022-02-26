Як повідомляє Politeka.net, в Instagram заплакана Лілія Ребрик звернулася до своїх шанувальників, а також подякувала українським військовим за захист.
"…далі просто не можу говорити, немає сил…
Але є СИЛА ДУХУ!!! НЕЗЛАМНА СИЛА!!!!
Я вірю, що ми переможемо!!!
Бо правда на нашому боці!
Бо під нашими ногами- НАША ЗЕМЛЯ!!!
А за нашими плечима- НАШІ БАТЬКИ ТА ДІТИ!!!
Ми знаємо, що таке любов і гідність. Ми не самі! Ми є один у одного.
Ми- УКРАЇНЦІ!
Наші хлопці, ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ, дякую, що робите все можливе і неможливе, щоб повернути країні мир і спокій. Ми з ВАМИ! Ми сильні разом!!! Разом з УКРАЇНОЮ!
Наші хлопці, Збройні Сили України, спасибі, що робите все можливе і неможливе, щоб повернути країні мир і спокій. Ми з ВАМИ! Ми сильні разом!!! Разом з Україною!» ,- зазначила зірка і розплакалася.
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