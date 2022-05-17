Практично відразу після перемоги українського гурту Kalush Orchestra на пісенному конкурсі "Євробачення-2022" заговорили про те, де провести конкурс наступного року. Особливо враховуючи, що в Україні йде війна і невідомо, коли вона закінчиться.

Так, учасник групи Kalush Orchestra ігор Діденчук назвав свій варіант місця проведення конкурсу. Він пропонує зробити його в Луцьку.

"Я сам з Луцька, і дуже люблю своє місто, і є його патріотом. Тому, так, в Луцьку. Дуже гарне місто. Приїжджайте до Луцька всі, хто не був", - сказав артист по прибуттю до Києва після "Євробачення-2022".

Також Ігор Діденчук був приємно здивований, коли після перемоги гурту Kalush Orchestra на Євробаченні в Україні було названо потяг на честь переможної пісні – "Стефанія Експрес".

Зазначимо, що міністр культури Олександр Ткаченко також прокоментував можливість проведення "Євробачення-2023" в Україні.

"Україна вже двічі проводила Євробачення, і завжди була ця дискусія (за місцем проведення). Я думаю, що не обійти нам її і зараз. Але нам важливо зосередитися на тому, що, по-перше, сам конкурс буде в Україні. Тому що хтось вже починає говорити: "А давайте шукати запасні майданчики". Ні, це сто відсотків!",- сказав Ткаченко.

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