На своїй сторінці в Instagram дружина коміка розмістила пост, в якому розповіла про жахи, побачені на шляху додому до Києва.
"На в'їзді в місто я дістала приховану термокружку білого сухого, неабияк приправила його сльозами і зробила перший ковток ... Губи, дійсно, були солоними. Не таким я бачила свій шлях додому... зруйновані, вигорілі до самого серця будинки, торгові центри, заправки й аптеки. Неабияк постраждалий пологовий будинок, кинутий біля узбіччя вже мертвий і безпечний танк. Новобудови, як беззубі шестирічки, з чорніючими дірами розбитих вікон... попелища. І блокпости, блокпости, блокпости. Бетонні блоки, протитанкові їжаки і мішки з піском", - поділилася Наталія.
Дружина зірки" Квартал 95 " порівняла побачене зі страшним сном.
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"Це моя земля... Думаю, вона відчувала страшні муки... Каштани і бузок цієї весни непомірно постаралися, але навіть вони не змогли заховати і тим паче залікувати ці глибокі рани ... хотілося прокинутися... прокинутися і усвідомити, що це всього лише сон! Страшний сон! Але ні... мені так марилася дорога додому. Я готова була бігти без оглядки. Тільки залишилося відчуття, що бігла я босоніж по битому склу, по лезу ножа... як Русалочка. Кожен крок - біль", - пише Казаніна.
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Також дружина артиста додала, що не встигли вони занести в квартиру останню валізу, як звично завила повітряна тривога.
Нагадаємо, дружина продюсера "Квартал 95" після повернення до Києва звернулася до українців: "було дуже страшно".
Як повідомляла Politeka, зірка "Жіночого кварталу" пожартувала над дружиною Шарія, записавши від її імені звернення.
Також Politeka писала, що Степан Казанін з "Квартал 95" звернувся до друзів і однокласників з Росії.