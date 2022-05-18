На своей странице в Instagram супруга комика разместила пост, в котором рассказала об ужасах, увиденных на пути домой в Киев.
"На въезде в город я достала припрятанную термокружку белого сухого, изрядно приправила его слезами и сделала первый глоток…Губы, действительно, были солёными. Не таким я видела свой путь домой… Разрушенные, выгоревшие до самого сердца дома, торговые центры, заправки и аптеки. Изрядно пострадавший роддом, брошенный у обочины уже мертвый и неопасный танк. Новостройки, как беззубые шестилетки, с чернеющими дырами разбитых окон… Пепелища. И блокпосты, блокпосты, блокпосты. Бетонные блоки, противотанковые ежи и мешки с песком", — поделилась Наталия.
Жена звезды "Квартал 95" сравнила увиденное со страшным сном.
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"Это моя земля… Думаю, она испытывала страшные муки… Каштаны и сирень этой весной непомерно постарались, но даже они не смогли спрятать и тем паче залечить эти глубокие раны… Хотелось проснуться… Проснуться и осознать, что это всего лишь сон! Страшный сон! Но нет… Мне так грезилась дорога домой. Я готова была бежать без оглядки. Только осталось ощущение, что бежала я босиком по битому стеклу, по лезвию ножа… Как Русалочка. Каждый шаг — боль", — пишет Казанина.
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Также супруга артиста добавила, что не успели они занести в квартиру последний чемодан, как привычно завыла воздушная тревога.
Напомним, жена продюсера "Квартал 95" после возвращения в Киев обратилась к украинцам: "Было очень страшно".
Как сообщала Politeka, звезда "Женского Квартала" подшутила над женой Шария, записав от ее имени обращение.
Также Politeka писала, что Степан Казанин из "Квартал 95" обратился к друзьям и одноклассникам из России.