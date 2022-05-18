Як пише Politeka.net, нещодавно Кароль виступила на Rakuten Girls Award "Ukraine Charity Stage" під час свого візиту в Токіо, а також приголомшила появою у вельми оригінальному вбранні в кольорах нашого українського прапора. Не забуває Тіна при цьому звітувати про свої успіхи в Instagram.

Як правило, Кароль рідко постить щось особисте і не показує свою просту, непублічну сторону. Однак, з початком вторгнення рф в Україну вона стала ближче до шанувальників і іноді навіть віджартовується, дивуючи мережу.

В цей раз Кароль захопилася одним з відео українських захисників і навіть сама помітила, що хотіла б з таким познайомитися:

"Краш, не відвести очей. Познайомитися б. Наші захисники найкращі для шлюбу " - кокетливо припустила Кароль в несподіваних сторіс.

Ми писали, в Японії Кароль подякувала за таку підтримку українського народу. Жовто-блакитна сукня на співачці від українського бренду Lever Couture стала родзинкою її виступу в Токіо.

Відзначимо, наряди марки носять Леді Гага, Нікі Мінаж, Гвінет Пелтроу, Хайді Клум і Дженніфер Лопес. Артистка також постаралася зробити акцент на темі вторгнення рф на наші землі і нагадала, що проводить тур на підтримку своєї рідної країни.

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